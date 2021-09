Brasile: Banca centrale eleva tasso di sconto al 6,25 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nell'attuale fase del ciclo di rialzo dei tassi di interesse, il ritmo di aggiustamento di un punto percentuale per riunione sia il più adeguato per garantire la convergenza dell'inflazione al target nell'orizzonte di riferimento e, contemporaneamente, consentire al Comitato di ottenere maggiori informazioni sullo stato dell'economia e sul grado di persistenza degli shock", ha evidenziato il comitato in un comunicato. In un comunicato, il Copom ha inoltre già informato che dovrebbe alzare nuovamente il tasso di un punto percentuale in occasione della prossima riunione, prevista a fine ottobre. (segue) (Brb)