Venezuela: Usa stanziano 247 milioni per assistenza umanitaria

- A nome degli Stati Uniti, il consigliere per gli affari politici speciali del dipartimento di Stato Usa, l'ambasciatore Jeffrey DeLaurentis, ha annunciato lo stanziamento di 247 milioni di dollari in assistenza umanitaria e di 89 milioni di dollari in assistenza economica e allo sviluppo per rispondere ai bisogni dei venezuelani in condizione di vulnerabilità. E' quanto si legge in una nota del dicastero. "Questi fondi aiuteranno i venezuelani nel loro paese d'origine i rifugiati, i migranti e le comunità di accoglienza per venezuelani in tutta la regione. Questo importo include quasi 120 milioni di dollari tramite l'Ufficio per la popolazione, i rifugiati e le migrazioni del dipartimento di Stato, 216 milioni di dollari tramite l'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale e oltre 775 mila dollari dalla Fondazione interamericana", conclude la nota.(Nys)