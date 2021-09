Brasile: Fondo monetario conferma proiezione crescita Pil 2021 al 5,3 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Fondo "un mercato del lavoro in miglioramento e alti livelli di risparmi delle famiglie sosterranno i consumi e, mentre la campagna vaccinale continuerà, il ritorno alla normalità causerà una crescita del settore dei servizi alla persona. Le scorte esaurite verranno ricostruite e l'aumento dei prezzi delle materie prime sosterrà nuovi investimenti. L'inflazione dovrebbe scendere costantemente dai recenti picchi verso l'obiettivo stabilito per la fine del 2022. Dopo essere balzato al 99 per cento del Pil nel 2020, il debito pubblico dovrebbe scendere bruscamente al 92 percento del Pil nel 2021 e rimanere intorno a quel livello nel medio termine. L'incertezza sulle prospettive è eccezionalmente elevata, ma i rischi per la crescita sono considerati ampiamente bilanciati", si legge nella relazione. (segue) (Brb)