Brasile: Fondo monetario conferma proiezione crescita Pil 2021 al 5,3 per cento (9)

- Tuttavia, la Bc ha evidenziato che, nonostante la significativa riduzione dei rischi per la ripresa economica, permane "molta incertezza sul ritmo" della crescita. "Tra i fattori che possono ridurre il tasso di espansione, spicca il rischio di diffusione di nuove varianti del coronavirus in grado di aggravare la situazione della pandemia". Un altro freno alla crescita potrebbe essere rappresentato dalla "riduzione dell'offerta internazionale di materie prime e prodotti necessari soprattutto in alcune filiere produttive e il relativo aumento dei prezzi, oltre alle possibili implicazioni della crisi idrica in grado di mettere in crisi la generazione di energia elettrica", ha valutato. (segue) (Brb)