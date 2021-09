Serbia: Vucic, polizia kosovara ritiri agenti nel nord del Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, ha chiesto il ritiro delle forze speciali della polizia kosovara dispiegate nel nord del Kosovo. "La Serbia chiede il ritiro delle truppe della polizia kosovara dal nord del Kosovo, e che la situazione torni come prima, e poi (chiede) che andiamo a Bruxelles per discutere di tutto e se possibile per trovare un accordo", ha detto Vucic dopo una seduta del Consiglio di sicurezza nazionale. Il capo dello Stato serbo ha anche affermato di aver respinto la proposta che ha ricevuto ieri dall'Unione europea, poiché dovrebbe apparire, ha detto Vucic, "una presunta soluzione di compromesso". Secondo la proposta, ha spiegato il presidente serbo, gli albanesi rinuncerebbero al 70 per cento di quanto intendono fare sulla linea amministrativa che separa il Kosovo dalla Serbia, ma introdurrebbero comunque delle nuove misure. "L'ho rifiutato perché sono stanco della politica del fatto compiuto, non si può parlare così alla Serbia", ha detto Vucic. Il capo dello Stato serbo ha poi detto che ieri si è verificata "la sesta incursione nel nord del Kosovo" a maggioranza serba, con l'utilizzo di mezzi corazzati e senza informare i sindaci dei quattro comuni dell'area. (segue) (Seb)