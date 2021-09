Kosovo-Serbia: premier Kurti a colloquio con ambasciatori del Quintetto a Pristina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la presidente kosovara Vjosa Osmani, il Kosovo con la nuove regole sulle targhe automobilistiche ha soltanto dato attuazione agli accordi firmati a Bruxelles che "la Serbia continua a non rispettare". Nella sua ottica le misure prese dal governo di Pristina rispecchiano il principio di reciprocità per cui non possono essere considerate "unilaterali". "La Serbia è quella che ha agito unilateralmente dal 2016 e in violazione degli accordi di Bruxelles, non il Kosovo", ha sottolineato la presidente kosovara. "Nessun tipo di minaccia dalla Serbia fermerà la nostra determinazione a dare attuazione alle leggi, nel rispetto dei nostri obblighi internazionali", ha dichiarato Osmani ricordando che la decisione sulle targhe è risultato degli accordi del 2011 e del 2016 sulla libertà di movimento tra i cittadini dei due Paesi per cui "assicura un trattamento uguale" tra kosovari e serbi. (segue) (Alt)