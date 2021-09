Kosovo-Serbia: premier Kurti a colloquio con ambasciatori del Quintetto a Pristina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come primo ministro di questo Paese, posso assicurare che le azioni prese oggi, nel rispetto degli accordi sulla libertà di movimento, non sono imposte ai cittadini della Serbia per limitare la loro libertà di movimento. E mi aspetto che tutti i cittadini comprendano questo correttamente: quanto fatto oggi non è stato illegale ma è stato un atto che ha segnato l'inizio dell'attuazione dell'accordo approvato sia dalla Serbia che dall'Ue", ha dichiarato ieri il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, invitando i cittadini serbi a continuare a recarsi quotidianamente in Kosovo "senza paura che i vostri diritti siano violati". "Siete cittadini uguali", ha assicurato il premier kosovaro rivolgendosi ai cittadini di etnia serba. (segue) (Alt)