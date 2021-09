Serbia-Slovenia: ministri Esteri si incontrano a margine dell'Assemblea Onu a New York (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Selakovic ha infine affermato che la stabilità della regione è uno degli interessi principali della Serbia e ha citato in particolare l'iniziativa Open Balkans, il cui obiettivo è approfondire la cooperazione economica e sviluppare l'intera regione. Il ministro Selakovic ha informato infine il suo interlocutore dell'attuale situazione in Kosovo "e del tentativo di imporre unilateralmente misure da parte di Pristina che violano la libertà di movimento, ma anche della continua mancanza di rispetto e non applicazione dell'Accordo di Bruxelles", secondo quanto riporta ancora la nota ministeriale serba. Il ministro ha ribadito l'impegno della Serbia verso la pace e la stabilità nella regione e la visione del dialogo come unico modo costruttivo per risolvere i conflitti attraverso un compromesso. (Seb)