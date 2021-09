Speciale difesa: Kosovo, presidente Osmani a colloquio con segretario generale Nato Stoltenberg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente kosovara, Vjosa Osmani, ha incontrato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, a margine dei lavori dell'Assemblea generale Onu a New York. Gli ultimi sviluppi nei rapporti tra Kosovo e Serbia, anche alla luce delle tensioni per l'introduzione delle nuove norme sulle targhe automobilistiche, sono stati il tema centrale dell'incontro. Il presidente serbo Aleksandar Vucic ha convocato una riunione del Consiglio di sicurezza nazionale mentre il primo ministro kosovaro Albin Kurti, insieme al ministro dell'Interno Xhelal Svecla, ha avuto un incontro con gli ambasciatori dei Paesi del Quintetto per il Kosovo: l'incaricato d'affari statunitense Nicholas Giacobbe, il vicecapo missione italiano Ugo Ferrero, gli ambasciatori di Germania, Regno Unito e Francia, Joern Rohde, Nicholas Abbott e Marie-Christine Butel. Anche l'ambasciatore dell'Ue a Pristina, Thomas Szunyog, ha preso parte all'incontro organizzato per fare il punto della situazione dopo l'introduzione delle nuove misure sulle targhe automobilistiche da parte del governo di Pristina. "Il primo ministro Kurti ha spiegato che la decisione non è né una provocazione né una discriminazione contro nessuno e che la polizia kosovara è stata professionale, corretta ed efficiente", si legge in una nota del governo di Pristina. Kurti ha quindi giustificato la presenza delle unità speciali della polizia al confine tra Kosovo e Serbia osservando che alcuni manifestanti stanno bloccando le strade che portano ai valichi di frontiera 1 e 31. Kurti ha anche informato gli ambasciatori sul colloquio telefonico avuto con l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Josep Borrell. Il premier kosovaro ha infine concordato con gli ambasciatori che la priorità è il mantenimento della stabilità e delle condizioni per il proseguimento del dialogo tra Pristina e Belgrado. (Alt)