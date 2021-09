Kosovo-Albania: a Pristina incontro tra presidenti Parlamenti Konjufkca e Nikolla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova presidente del Parlamento albanese, Lindita Nikolla, si è recata oggi in visita in Kosovo quale prima missione all'estero. Parlando nella conferenza stampa con l'omologo kosovaro, Glauk Konjufca, Nikolla ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra i governi di Pristina e Tirana per arrivare a risultati concreti. "Questa è una visita che dimostra che non abbiamo più tempo da perdere, ma dobbiamo iniziare a coordinarci in modo che i risultati siano più tangibili", ha dichiarato la presidente del Parlamento albanese, evidenziando in particolare l'importanza di istituire una commissione congiunta per valutare come stanno funzionando gli accordi raggiunti dai due Paesi. (Alt)