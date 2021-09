© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serbia-Kosovo: commissario Ue Varhelyi, ridurre le tensioni è imperativo - E' un "imperativo" nelle relazioni fra Belgrado e Pristina ridurre le tensioni e mostrare moderazione. Lo ha dichiarato il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, attraverso Twitter. "E' un imperativo ridurre e stemperare le tensioni, tornare al dialogo e assicurare la libertà di movimento senza indugio. Le azioni unilaterali non sono mai una soluzione. Queste portano solo a inutili tensioni e vanno ritirate", ha scritto Varhelyi. Nella giornata di ieri anche il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina Miroslav Lajcak ha espresso preoccupazione per la situazione nel Kosovo del Nord. Secondo quanto riporta il sito "Kossev", Lajcak ha chiesto un allentamento delle tensioni al più presto. "Ho informato i capi delle missioni Ue della situazione nel nord del Kosovo. Sono preoccupato e chiedo urgentemente calma", ha scritto Lajcak su Twitter. L'inviato Ue ha inoltre sottolineato che è importante ridurre le tensioni, ripristinare un clima di pace e consentire la libertà di movimento. "Siamo pronti a facilitare i colloqui su tutte le questioni aperte all'interno del dialogo", ha affermato Lajcak. (Res)