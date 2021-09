© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri visiterà il mercato di Casal Bruciato (Via Tommaso Smith), dalle 11:30 il Mercato Tiburtino Sud (Viale Sacco e Vanzetti) e a seguire il centro anziani Tiburtino III. (ore 10.15)- Il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri parteciperà a un'iniziativa alla Riserva Naturale della Tenuta di Acquafredda, sui temi del verde, dei parchi e della vocazione agricola di Roma, incontrando comitati di agricoltori e rappresentanti di associazioni, tra cui Legambiente. Appuntamento al "Mercato Agricolo del Parco", via dell'Acquafredda. (ore 15:00)- Il candidato sindaco di Roma per il centrosinistra Roberto Gualtieri parteciperà all'iniziativa per Roma "Capitale Sociale" organizzata da Demos. Con Gualtieri, interverranno il capolista di Demos all'Assemblea Capitolina Paolo Ciani, il medico di Lampedusa ed europarlamentare Pietro Bartolo e i candidati di Demos all'Assemblea Capitolina e in tutti i Municipi di Roma. Roma, Città dell'Altra Economia, entrata Largo Dino Frisullo (ore 18:15)