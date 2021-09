© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera da parte della Consob al documento di offerta relativo all'Opa (Offerta pubblica di acquisto) di Generali su Cattolica Assicurazione. E' quanto riferisce la compagnia triestina in una nota. Il periodo di adesione - continua la nota - avrà inizio il giorno 4 ottobre 2021 e terminerà il 29 ottobre 2021 (estremi inclusi). (Com)