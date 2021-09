Usa: stallo al Congresso nei colloqui sulla riforma della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo bipartisan di legislatori statunitensi che guida i negoziati per la riforma della polizia ha fatto sapere che "i colloqui sono ufficialmente finiti", a causa di profonde divisioni che i parlamentari non sono stati in grado di superare. Il senatore Cory Booker (democratico del New Jersey), che ha negoziato per mesi con il senatore Tim Scott (repubblicano della Carolina del Sud) e con la deputata Karen Bass democratica della California), ha affermato che quei colloqui si sono conclusi senza un accordo per riformare la polizia e mettere in atto nuove misure di responsabilità. "Dopo mesi di esaurimento di ogni possibile percorso verso un accordo bipartisan, l'obiettivo rimane fuori portata in questo momento", ha detto Booker in una nota ripresa dal quotidiano "The Hill". "Sfortunatamente, anche con il sostegno delle forze dell'ordine e ulteriori compromessi che abbiamo offerto, c'era ancora un divario troppo ampio con i nostri partner negoziali e abbiamo dovuto affrontare ostacoli significativi per garantire un accordo bipartisan", ha aggiunto.(Nys)