Brasile: Banca centrale eleva tasso di sconto al 6,25 per cento (5)

- Con la decisione di oggi il Selic prosegue con il recente ciclo rialzista. Da luglio 2015 a ottobre 2016, il tasso era rimasto al 14,25 per cento annuo. Successivamente, il Copom aveva iniziato a ridurre il tasso di interesse di base dell'economia fino a raggiungere il tasso del 6,5 per cento annuo a marzo 2018. Il Selic è stato nuovamente ridotto a partire di agosto 2019 fino a raggiungere il 2 per cento annuo ad agosto 2020, come mossa espansiva per favorire la crescita nel periodo di pesante contrazione causata dalla pandemia di nuovo coronavirus. (segue) (Brb)