Brasile: Banca centrale eleva tasso di sconto al 6,25 per cento (6)

- L'intervento sul Selic è uno degli strumenti utilizzati dalle autorità monetarie per controllare l'inflazione. Un tasso di interesse di base dell'economia più alto tende a tradursi in tassi bancari più elevati. Questo genera un impatto sul credito immobiliare, che diventa più oneroso e sul credito alle imprese, tendendo a frenare la propensione alla spesa, raffreddando domanda la produzione e, di conseguenza, i prezzi. Questo incide anche tuttavia negativamente su occupazione e reddito, rallentando la crescita economica generale. L'Un tasso di interesse più alto, inoltre, genera un aumento della spesa per interessi sul debito pubblico, aumentando l'esposizione fiscale del paese. (Brb)