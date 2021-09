Brasile: Fondo monetario conferma proiezione crescita Pil 2021 al 5,3 per cento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante il miglioramento delle previsioni, l'Fmi ha sottolineato che il paese rimane esposto a rischi economici, soprattutto relativi alla crescita dell'inflazione. "Il deprezzamento della valuta brasiliana real e l'aumento dei prezzi delle materie prime hanno alimentato l'inflazione primaria e le aspettative restano negative. Il mercato del lavoro è in ritardo rispetto alla ripresa della produzione e il tasso di disoccupazione è alto, soprattutto tra i giovani, le donne e gli afro-brasiliani. I bonus covid concessi ai cittadini delle fasce deboli alla fine scadranno e, in assenza di un rafforzamento permanente della rete di sicurezza sociale, la povertà e la disuguaglianza potrebbero aggravarsi", sostiene l'Fmi. "I rischi fiscali a breve termine sono bassi, ma l'alto livello del debito pubblico continua a porre rischi a medio termine. Il ripristino di una crescita elevata e sostenuta, l'aumento dell'occupazione, l'aumento della produttività, il miglioramento del tenore di vita e la riduzione delle vulnerabilità richiederanno sforzi politici per eliminare le strozzature e promuovere gli investimenti guidati dal settore privato", si legge nel documento. (segue) (Brb)