Brasile: Fondo monetario conferma proiezione crescita Pil 2021 al 5,3 per cento (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Economia del Brasile, dal canto suo, conferma la stima di espansione del Prodotto interno lordo (pil) al 5,3 per cento a fine 2021, nonostante il rallentamento della crescita evidenziato nel secondo trimestre dell'anno. "Il mantenimento della proiezione per l'anno in corso è dovuto alla continuità della ripresa economica in atto, come dimostrano i coincidenti indicatori di attività. Quest'anno, con l'anticipo delle vaccinazioni e l'allentamento delle misure di distanziamento sociale per contenere la pandemia di nuovo coronavirus, l'economia ha registrato un livello di espansione più elevato", si legge nel bollettino macro-fiscale diffuso dal dipartimento di Politica economica del ministero il 16 settembre. (segue) (Brb)