Brasile: Fondo monetario conferma proiezione crescita Pil 2021 al 5,3 per cento (10)

- La Banca mondiale (Bm) ha aggiornato lo scorso 8 giugno le previsioni per la crescita economica del Brasile al 4,5 per cento, 1,5 punti percentuali in più rispetto al rapporto precedente (pubblicato a gennaio). Il paese sudamericano, segnala la Bm nel rapporto "Prospettive economiche globali", "beneficerà della crescita dei consumi privati, sostenuta dalla proroga del pagamento dei bonus Covid in favore di lavoratori precari, autonomi e di disoccupati, nonostante valore dei bonus, durata e la platea di beneficiari siano stati ridimensionati". Per l'istituzione internazionale la crescita degli investimenti sarà garantita da condizioni di credito favorevoli sia in patria che a livello internazionale. (Brb)