Imprese: Uliano (Fim-Cisl), riduzione costi non deve essere scaricata su lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario nazionale Fim-Cisl, Ferdinando Uliano, afferma: "Abbiamo appreso dalle agenzie di stampa della comunicazione da parte del Ceo di Marelli di un'operazione di riduzione dei costi a livello globale, che sembra determini una riduzione complessiva di circa 1.500 lavoratori impiegati slegati dalla produzione. Siamo fortemente preoccupati della modalità di procedere in questo modo da parte del gruppo". Il leader sindacale aggiunge in una nota: "Si dichiara un processo di razionalizzazione a livello centrale e poi si chiede alle diverse realtà di operare di conseguenza, senza alcuna valutazione sulla situazione nei singoli paesi e senza una discussione puntuale sul piano industriale complessivo. Un modo di procedere, questo, che non ci vede d'accordo nemmeno sulla modalità di comunicazione. Le organizzazioni sindacali non sono state informate dal Ceo rispetto a queste importanti comunicazioni in un apposito incontro. Chiediamo quindi con urgenza una convocazione del sindacato per essere puntualmente informati su quanto comunicato ai media e soprattutto, per aprire un confronto sulle scelte e i piani industriali necessari per dare prospettive alle realtà di Marelli nel nostro Paese". Uliano conclude: "Le eventuali razionalizzazioni non possono essere anteposte ad ogni discussione di garanzia di prospettive e soprattutto devono essere condivise da lavoratori e sindacato". (Com)