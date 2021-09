M5s: Di Maio, con Conte leader le piazze si riempiono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione interazionale, Luigi Di Maio, ha affermato che il Movimento 5 Stelle “è una forza politica in grande forma in questo momento” e ha aggiunto: “Lo vediamo sia dalle piazze che si stanno riempiendo intorno a Giuseppe Conte, ma anche dalle richieste di adesioni da tante parti d'Italia, anche di professionisti, personalità che magari non erano proprio in linea con noi". Di Maio si è espresso in questi termini parlando a "Accordi&Disaccordi" sul canale Nove. Parlando della gestione della pandemia di Covid-19, il titolare della Farnesina ha ricordato che "Anthony Fauci, una delle figure più autorevoli del mondo dal punto di vista scientifico ha fatto i complimenti all'Italia per come sta gestendo le vaccinazioni". Parlando in in collegamento dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, il ministro ha puntualizzato che "ci sono i ministri degli Esteri di tutto il mondo e con chiunque parli in questo momento, tutti dicono che anche loro si apprestano a stabilire delle regole più ferree sul certificato vaccinale, il Green Pass”.(Nys)