Usa: Blinken partecipa a ministeriale su Libia, ribadito sostegno a elezioni

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinkenm ha partecipato a una riunione ministeriale sulla Libia a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite ospitata da Francia, Germania e Italia. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Erano presenti i ministri degli Esteri dei partecipanti al processo di Berlino, i vicini regionali della Libia e i rappresentanti delle Nazioni Unite. Il segretario di Stato ha riaffermato il sostegno degli Stati Uniti a favore di una Libia sovrana, stabile, unificata e sicura, libera da interferenze straniere. Blinken ha sottolineato il sostegno degli Stati Uniti alle elezioni presidenziali e parlamentari libiche del 24 dicembre e ha esortato i leader della Libia ad adottare le misure necessarie per garantire elezioni libere ed eque, come indicato dalla tabella di marcia del Forum di dialogo politico libico, compresa la necessità di un accordo su un quadro costituzionale e giuridico. Il capo della diplomazia di Washington ha rimarcato il sostegno degli Stati Uniti alla piena attuazione del cessate il fuoco libico dell'ottobre 2020, compresa la rimozione di tutte le forze e mercenari stranieri come richiesto nella risoluzione 2570 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.(Nys)