Usa-Egitto: Blinken incontra omologo Shoukry, focus su questioni regionali

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a New York, a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry. Lo rende noto il dipartimento di Stato. Le parti hanno discusso di questioni regionali, comprese le relazioni israelo-palestinesi, gli sforzi diplomatici in Libia, la leadership egiziana nella fondazione del Forum del gas del Mediterraneo orientale e il desiderio reciproco di negoziati orientati ai risultati sulla Grande diga della rinascita etiope (Gerd) sotto gli auspici di l'Unione Africana. I due hanno discusso dell'alto valore che gli Stati Uniti e l'Egitto attribuiscono al rafforzamento e all'approfondimento della partnership che risponde all'intera gamma di questioni nelle relazioni bilaterali. Il segretario di Stato ha osservato che tale partenariato rafforzato sarebbe facilitato da passi del governo egiziano per migliorare la sua protezione dei diritti umani, anche mediante l'attuazione di misure nella Strategia nazionale per i diritti umani lanciata dal governo egiziano la scorsa settimana. Le parti hanno concordato di mantenere un dialogo strategico bilaterale per discutere questioni regionali, diritti umani, cooperazione in materia di sicurezza e relazioni economiche. (Nys)