Cile: governo Pinera riprenderà le espulsioni di migranti irregolari (3)

- Secondo dati raccolti da Hrw si stima che sono più di 457.000 i venezuelani che vivono attualmente in Cile. La maggior parte di loro ha uno status legale tuttavia, afferma l'ong, insistendo sul fatto che le politiche migratorie del governo di Sebastian Pinera messe in atto dal 2019 hanno reso sempre più difficile per i venezuelani richiedere e ottenere visti o asilo, limitando drasticamente le possibilità di regolarizzazione. Tra giugno ed aprile sono stati espulsi oltre 470 migranti la maggior parte dei quali di origine venezuelana e spesso senza un controllo giurisdizionale. Alcuni di loro, segnala Hrw, avevano famiglia in Cile, circostanza che avrebbe dovuto impedire la deportazione; in molti casi non è stato concesso il diritto a una telefonata o l'accesso a un avvocato, così come risulta che anche avendo avuto accesso a una difesa, in alcuni casi non si è tenuto conto di appelli pendenti sugli ordini di espulsione. (segue) (Abu)