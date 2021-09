Imprese: Cda Cy4gate approva relazione su gestione al 30 giugno 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Cy4gate - società attiva nel mercato cyber a 360° - riunitosi in data odierna ha approvato la Relazione sulla gestione al 30 giugno 2021. E' quanto si legge in una nota. Emanuele Galtieri, Ceo & General manager Cy4gate ha affermato: "Sono decisamente soddisfatto dell’andamento di questo primo semestre che ha evidenziato un’importante crescita del nostro fatturato, sostenuto anche dalla riconosciuta e crescente credibilità della nostra value proposition sul dominio cyber, sia nel mercato governativo domestico e internazionale, sia nel mercato corporate italiano, dove stiamo ottenendo i primi successi. La stagionalità del business, sommata agli importanti investimenti su personale con elevato know-how di settore - ha continuato Galtieri -, ci daranno molte soddisfazioni già per la chiusura dell’anno in corso. Ci tengo ad augurare un importante futuro professionale a Luca Lucidi, che ha sempre collaborato con Cy4gate con grande professionalità e serietà d’intenti. E voglio dare un caloroso benvenuto a Marco Latini, nuovo Cfo e Investor relation della società, le cui elevate competenze professionali e doti umane sono certo contribuiranno all’ulteriore rafforzamento del team di vertice nel perseguimento di ancor più lungimiranti e sfidanti traguardi per l’azienda". (segue) (Com)