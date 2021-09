Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ROMA 2021- Appuntamento elettorale Demos in piazza con Roberto Gualtieri, Pietro Bartolo e Paolo Ciani per Roma "Capitale sociale". Roma, Città dell'Altra economia, entrata Largo Dino Frisullo, Ex Mattatoio Testaccio. (ore 17:30)- Roma Futura presenta le sue proposte per una Capitale egualitaria con Roberto Gualtieri. Diritto alla casa, quartieri di interesse prioritario, reti inclusive di sostegno, lavoro di qualità, pari opportunità per costruire la 'Città dei diritti'. Con Fabrizio Barca, Fusolab, viale della Bella Villa 94. (ore 18:30)- Il candidato sindaco di Roma Paolo Berdini per “Roma ti Riguarda” incontrerà i Segretari Generali di Cgil Roma e Lazio, Michele Azzola, di Cisl Roma Capitale e Rieti, Carlo Costantini, e di Uil Lazio, Alberto Civica, per confrontarsi sugli interventi prioritari per la Capitale in vista delle prossime elezioni amministrative. Roma, sede regionale della Cisl, Via Ludovico Muratori 27 (ore 19:00) (segue) (Rer)