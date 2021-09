Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- 53esima edizione dell’Incontro nazionale di Studi delle Acli quest’anno dedicato a “Comunità e lavoro, vie per la bellezza”. I lavori inizieranno in periferia, con una sessione dedicata a Comunità e Bellezza. Dopo i saluti iniziali della Presidente delle Acli di Roma, Lidia Borzì, e del Presidente delle Acli Lazio, Graziano Sciarra, porteranno i loro saluti la sindaca di Roma, Virginia Raggi e il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Roma, palestra di Corviale in via Poggio Verde 455. (ore 15)- “Roma Expo 2030: sostenibilità e innovazione. Un'opportunità di rigenerazione urbana per turismo, commercio, greenbuilding e industria innovativa”. Modererà l'incontro Stefano Zago, direttore responsabile di Teleambiente e interverranno: Andrea Coia (Assessore allo Sviluppo economico e lavoro), Alessandro Bianchi (Urbanista e Capolista di Roma Ecologista), Fabrizio Capaccioli (Vicepresidente Green Building Council Italia), Simone Facchinetti (Rappresentante ufficiale della Camera di Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti), Veronica Tasciotti (Assessore allo sport, turismo e politiche giovanili) ,Livio de Santoli (Prorettore Università Sapienza con delega alla sostenibilità), Alberto Sasso (Presidente EUR spa), Alfonso Pecoraro Scanio (Presidente Fondazione UniVerde). Roma, Palazzo Brancaccio, Via Monte Oppio 7 (ore 18:00) (segue) (Rer)