Usa: Powell (Fed), per nostro sistema finanziario esposizione minima a crisi Evergrande

- Il presidente della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, ha assicurato che il sistema finanziario degli Stati Uniti non rischia una grave esposizione di fronte alla crisi del colosso cinese dello sviluppo immobiliare Evergrande. Il capo dell’istituzione bancaria ha evidenziato che negli Usa i default delle aziende sul debito sono a livello molto basso. “La situazione di Evergrande riguarda in modo particolare la Cina, che ha un debito elevato per un'economia emergente"”, ha affermato Powell. (segue) (Nys)