Governo: Di Maio, Salvini ambiguo se tiene piede in due scarpe

- Il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione interazionale, Luigi Di Maio, ha osservato che “Salvini dovrebbe aver capito che quando si è al governo o tieni una linea responsabile e tuteli l'interesse dei cittadini, oppure se vuoi tenere un piede in due scarpe risulti ambiguo". Di Maio si è espresso in questi termini parlando ad Accordi&Disaccordi, su Nove, in collegamento dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Per il titolare della Farnesina, nella Lega “c’è una parte che governa”, fatta “non solo da chi è al governo” ma anche “dai governatori Massimiliano Fedriga, Luca Zaia, ma anche i sindaci”. Ciononostante “c'è un'altra parte della Lega che sta strizzando l'occhio sia ai No Vax, sia ha paura di perdere voti nei confronti di Fratelli d'Italia". Inoltre, ha concluso Di Maio, "le continue diatribe tra le forze politiche del centrodestra, in particolare tra Salvini e Meloni, sono solo l'anticamera di quello che, spero mai, vedremo un giorno in un governo di centrodestra”, ha concluso Di Maio.(Nys)