Usa: Kentucky, ragazzo ucciso in sparatoria alla fermata dello scuolabus

- Un ragazzo di 16 anni è rimasto ucciso e altri due feriti a seguito di una sparatoria a Louisville, in Kentucky. I tre adolescenti stavano aspettando uno scuolabus intorno alle 6:30 (ora locale), ha confermato il dipartimento di polizia di Louisville al quotidiano “The Hill”. Mentre il 16enne ha riportato ferite mortali, la polizia locale ha affermato che un altro ragazzo di 13 anni è finito in cura presso un ospedale locale con ferite lievi, ma non è in pericolo di vita. Una ragazza di 14 anni sopravvissuta alla sparatoria è stata invece curata per una piccola ferita da abrasione.(Nys)