Cile: parlamento discute contestato progetto di riforma su prelievo dai fondi pensione (4)

- La Banca centrale del Cile (Bcl) ha annunciato un incremento dello 0,75 del tasso di sconto ufficiale portandolo all'1,5 per cento come misura per contrastare la crescente pressione inflazionaria registrata negli ultimi due mesi nel contesto di una forte ripresa economica. "Il direttorio della Banca centrale ha risposto all'esigenza di evitare l'accumulo di squilibri macroeconomici che, tra le altre conseguenze, potrebbero causare un aumento più persistente dell'inflazione che la porterebbe a deviare dall'obiettivo del 3 per cento in due anni (...) pertanto si è deciso di intensificare il ritiro dello stimolo monetario, aumentando il Tus di 75 punti base", si legge nella nota della Bcl. Tra i fattori che hanno portato alla decisione di raffreddare lo stimolo monetario la Bcl ha sottolineato la constatazione di un livello di aumento del consumo, dell'attività e degli investimenti maggiore alle attese. Allo stesso modo la Bcl ha tenuto conto dell'incremento della spesa pubblica determinato dalla decisione di prolungare le misure di sostegno alle famiglie nel contesto della pandemia. (segue) (Abu)