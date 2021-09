Imprese: Cda Cy4gate approva relazione su gestione al 30 giugno 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto ai dati economico-finanziari al 30 giugno 2021, il totale valore della produzione è di 7,0 milioni di euro, in significativa crescita del 34 per cento rispetto al 30 giugno 2020 (5,2 milioni milioni). I ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontano a 5,0 milioni di euro (4,0 milioni) - continua la nota - e si ripartiscono come segue a livello di end user. Tale incremento è dovuto all’importante numero di contratti firmati, nel corso del secondo semestre del 2020 e del primo semestre del 2021 con clienti Istituzionali governativi per prodotti di proprietà nell’ambito della Cyberintelligence e Cybersecurity (QUIPO e la suite di LAWFUL INTERCEPTION e Real time analytics - RTA) e in notevole crescita con clienti Corporate per prodotti di proprietà di Cybersecutity (QUIPO e Real time analytics - RTA). Si evidenzia una contribuzione a livello di mercato domestico pari al 68 per cento Italia e pari al 32 per cento per il mercato internazionale, nonché una contribuzione per il 91 per cento derivante da prodotti e per il 9% da servizi. Il totale costo della produzione è di 5,2 milioni di euro (3,3 milioni) con un incremento di 1,9 milioni al 30 giugno 2020 essenzialmente per l’aumento dei costi del personale dovuto alle nuove assunzioni. Il risultato operativo (EBITDA) è pari a 1,7 milioni di euro (1,9 milioni) ed evidenzia un EBITDA Margin pari al 34,7 per cento. L’ottima marginalità è conseguente, oltre al positivo andamento del fatturato, al modello di business altamente scalabile attraverso la vendita di software di proprietà. L’ormai consolidata stagionalità del business comporterà la maturazione di un elevato numero di contratti nel secondo semestre che inciderà positivamente sia sul livello di fatturato che di marginalità. (segue) (Com)