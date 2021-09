Energia: Gelmini, in Cdm provvedimento per anestetizzare aumento bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, sottolinea che "l’aumento del costo delle forniture di gas ed energia elettrica non dovrà finire in bolletta e pesare su famiglie e imprese. Il governo è già intervenuto durante la pandemia per calmierare i costi energetici e ora non lasceremo soli i cittadini e le aziende". L'esponente dell'esecutivo aggiunge sui social: "Stiamo lavorando per intervenire già nel prossimo Consiglio dei ministri con un provvedimento per anestetizzare l’incremento del costo della materia prima ed evitare ulteriori aggravi sui bilanci di famiglie e attività economiche". (Rin)