Usa: Fed mantiene tassi invariati, previsioni crescita Pil tagliate dal 7 al 5,9 per cento

- La Federal Reserve (Fed) ha deciso di mantenere invariati i tassi sui Fed Funds tra lo 0 e lo 0,25 per cento e il programma di acquisti da 120 miliardi al mese, 80 miliardi di titoli del Tesoro al mese e titoli garantiti da ipoteca per almeno 40 miliardi. Lo scrive la stampa Usa, citando l’istituto bancario stesso. La misura durerà fino a quando non saranno stati compiuti ulteriori progressi verso gli obiettivi di massima occupazione e stabilità dei prezzi. Gli indicatori "hanno continuato a rafforzarsi", spiega l’istituzione, secondo la quale “il Comitato giudica che una moderazione del ritmo degli acquisti di attività potrebbe presto essere garantita", se i miglioramenti continueranno. I tassi potrebbero alzarsi in tre tappe entro il 2023, spiegano le stime Fed pubblicate al termine della riunione del comitato di politica monetaria, (Fomc). La Fed ha inoltre tagliato dal 7 al 5,9 per cento le previsioni di crescita del Pil nel 2021. La banca centrale statunitense prevede infine una disoccupazione al 4,8 per cento alla fine dell'anno e un calo al 3,8 per cento nel 2022 e al 3,5 per cento nel 2023.(Nys)