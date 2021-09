Libia: portavoce parlamento nega autosospensione del presidente Saleh (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ ufficiale, intanto, la notizia che il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, ha affidato la guida delle forze militari dell’est della Libia al generale Abdul Razzq Nadori per i prossimi tre mesi. L’incarico di comandante in capo dell’esercito affidato a Nadori, si legge in un documento ufficiale, terminerà il 24 dicembre, giorno in cui dovrebbero tenersi le elezioni presidenziali in Libia. Questi sviluppi giungono dopo le polemiche innescate dal contestatissimo voto di “sfiducia” contro il Governo di unità nazionale (Gnu) del premier Abdulhamid Dabaiba, approvato ieri dal parlamento di Tobruk. Parlando ieri sera ad una folla di sostenitori radunata davanti alla Piazza dei Martiri di Tripoli, il capo del governo ad interim Dabaiba ha respinto la decisione del parlamento, che peraltro non avrebbe raggiunto il quorum di 120 deputati necessario per mandare a casa l'esecutivo, convocando “una massiccia manifestazione per venerdì con la partecipazione di tutte le città libiche”. (Lit)