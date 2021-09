Covid: Draghi, Italia istituirà ufficio per coordinare risposta sanitaria e finanziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come presidenza di turno del G20, l'Italia intende istituire il Global Health and Finance Board, un ufficio per coordinare la risposta di autorità sanitarie e finanziarie alla pandemia di Covid-19 ed alle future crisi pandemiche. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi, aggiungendo che l'Italia accoglie inoltre con favore la proposta degli Stati Uniti di istituire un Fondo di intermediazione finanziaria per promuovere una sanità pubblica globale. Nel suo intervento video al “Global Covid-19 Summit: Ending the Pandemic and Building Back Better Health Security to Prepare for the next”, appuntamento internazionale promosso dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden con l'obiettivo di rilanciare l’impegno comune nella lotta al Covid-19, Draghi ha sottolineato che "la salute è un bene pubblico globale e deve essere preservata ovunque", e per questo l'iniziativa statunitense di un ufficio di coordinamento sarebbe "pienamente complementare" a quella italiana. "Uno dei punti deboli della nostra risposta globale alla pandemia da Covid-19 è stata la carenza di coordinamento tra autorità sanitarie e finanziarie", ha aggiunto, sottolineando anche l'urgenza di offrire adeguato supporto logistico nel trasporto delle dosi di vaccino nei Paesi più poveri.(Res)