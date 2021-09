Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione della biografia di Massimo Barra: "Croce Rossa amore mio", il racconto della vita di un medico, che dall'età di otto anni è entrato nella Croce Rossa e che da quel momento ha deciso di dedicare la sua vita ai più vulnerabili. A presentare il volume ci saranno tra gli altri: il vice presidente nazionale della Cri Rosario Valastro, gli ex Ministri della Salute Livia Turco e Francesco Storace e Flavio Ronzi, già Segretario Generale della Croce Rossa Italiana. Roma, Villa Maraini-Cri, Via Bernardino Ramazzini 31 (ore 18:00)- Presentazione del libro "La scuola di Cadlolo a Roma. Restauro delle facciate", Roma, Spazio Espositivo Tritone della Fondazione Sorgente Group, via del Tritone 132 (ore 18:00)- Manifestazione di AgR Associazione Giostre Roma per consentire la riapertura del parco giochi Sinisgalli nel territorio del VI Municipio. Roma, piazza del Campidoglio (segue) (Rer)