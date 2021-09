Gli appuntamenti di domani a Roma e nel Lazio (9)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Oscar Green 2021, Coldiretti Lazio premia i giovani agricoltori che hanno sfidato il Covid con le loro innovazioni. Primo appuntamento della giornata di premiazione, alle 9:00 sul Lago di Nemi in via delle Navi di Tiberio, 31 con la presenza del sindaco, Alberto Bertucci. Secondo appuntamento alle 11:00 presso l'Agriturismo Monte Due Torri in via Montegiove Nuovo, 77 a Genzano, dove si svolgerà un dibattito su "Cambiamenti climatici e agricoltura sostenibile", che coinvolgerà i responsabili di Coldiretti, Giovani Impresa e Anbi Lazio.- La Cgil di Rieti Roma est valle Aniene, si confronterà con i rappresentanti istituzionali sulle opportunità che l'edificazione del nuovo ospedale tiburtino rappresenterà per il territorio. Saranno presenti i sindaci di Tivoli e Guidonia, l'assessore della Sanità del Lazio Alessio D'Amato, il presidente del consiglio del Lazio Marco Vincenzi, il direttore generale della Asl Roma 5, il presidente commissione sanità Rodolfo Lena, la consigliera regionale le Marta Bonafoni. Tivoli, scuderie Estensi (ore 16:00) (Rer)