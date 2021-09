© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha incontrato a New York il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "Abbiamo scambiato opinioni e discusso le opportunità che il prossimo vertice della Nato a Madrid nel 2022 rappresenta per il futuro dell'organizzazione", ha affermato in un tweet il premier Sanchez. (Spm)