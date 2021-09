Yemen: Usa forniscono oltre 290 milioni di dollari in assistenza aggiuntiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno fornendo più di 290 milioni di dollari in assistenza umanitaria aggiuntiva per il popolo dello Yemen. Lo ha annunciato oggi il dipartimento di Stato statunitense. "Sono grato a tutti i nostri partner che oggi hanno annunciato contributi e sono orgoglioso che gli Stati Uniti continuino a guidare la risposta umanitaria a questa crisi", ha affermato il segretario di Stato, Antony Blinken. "Gli Stati Uniti hanno fornito quasi 806 milioni di dollari in assistenza umanitaria allo Yemen dall'inizio dell'anno fiscale 2021. In totale, gli Stati Uniti hanno fornito più di 4 miliardi di dollari per alleviare le sofferenze del popolo yemenita dall'inizio dell'attuale crisi alla fine del 2014", ha aggiunto il capo della diplomazia Usa. L'assistenza annunciata oggi comprende quasi 209 milioni di dollari tramite l'Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (UsAid) e quasi 82 ​​milioni di dollari tramite l'Ufficio per la popolazione, i rifugiati e le migrazioni del Dipartimento di Stato. La somma contribuisce agli sforzi dei partner umanitari internazionali ad assistere i 20 milioni di persone che fanno affidamento sull'assistenza umanitaria, fornendo cibo, salute, acqua, servizi igienico-sanitari, riparo, protezione e istruzione per gli yemeniti sfollati e colpiti da conflitti, nonché per le popolazioni di rifugiati e richiedenti asilo in Yemen. "Lodiamo le generose promesse fatte all'evento delle Nazioni Unite di oggi, ospitato dall'Ue, dalla Svezia e dalla Svizzera. Esorto tutti i donatori a rispettare questi impegni il prima possibile. Esortiamo anche altri paesi a contribuire a colmare le gravi carenze di fondi, in particolare nel settore della protezione, compresa la protezione dei bambini, l'azione contro le mine e la prevenzione e risposta alla violenza di genere", ha aggiunto Blinken. Gli Stati Uniti, ha concluso, "rimangono impegnati a fornire aiuti ai più vulnerabili nello Yemen e chiedono la fine degli ostacoli e degli ostacoli burocratici. Continuiamo a chiedere al governo yemenita, all'Arabia Saudita e agli Houthi di fare la loro parte per garantire che il carburante scorra nello Yemen e in tutto lo Yemen a prezzi che gli yemeniti possono permettersi e per rimuovere qualsiasi ostacolo o impedimento a tal fine, in modo che i civili yemeniti possano accedere ai servizi e agli aiuti di base". (Res)