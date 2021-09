Eni: caso Nigeria, Vincenzo Armanna soggetto non credibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vincenzo Armanna, l'ex manager di Eni imputato nel processo Eni-Nigeria assolto lo scorso marzo, è considerato "un soggetto non credibile". È quanto scritto dai giudici della Corte d'Appello di Milano nelle motivazioni della sentenza con la quale lo scorso giugno sono stati assolti Emeka Obi e Gianluca Di Nardo "perché il fatto non sussiste". Come è riportato nel testo, infatti, "manca sia la prova della creazione di una provvista a beneficio degli intermediari sia la prova della partecipazione all'accordo corruttivo con i pubblici ufficiali". (Rem)