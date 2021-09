Roma: Pacetti (M5s), ancora cassonetti dati alle fiamme, ma non abbiamo paura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altri cassonetti dati alle fiamme ma noi non abbiamo paura: simili atti dolosi e vili non ci fermeranno". Lo scrive in un post su Facebook Giuliano Pacetti, candidato all'assemblea capitolina per il M5s. "Dopo l’incendio dei bagni pubblici che abbiamo messo sulle spiagge libere del litorale di Roma, a Ostia, stanotte qualche delinquente ha incendiato diversi motorini e cassonetti in zona Ostiense, Garbatella e San Giovanni. Ringrazio le forze dell’ordine e la magistratura per le indagini che sicuramente porteranno ad individuare i responsabili. Atti vili, ripeto, perché in questo modo non si colpisce solo il lavoro dell’amministrazione ma si colpiscono gli stessi cittadini onesti. Ma noi non ci fermiamo: sostituiremo i cassonetti e andremo avanti a testa alta nel nostro percorso di risanamento e lotta all’illegalità", conclude. (Rer)