Mafia: M5s, rischio infiltrazioni è attuale

- I senatori e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Antimafia osservano che "in questi ultimi mesi la criminalità organizzata ha sfruttato i problemi economici, che i cittadini hanno dovuto affrontare a causa della pandemia, per accrescere il proprio consenso sociale. Persone e imprese a rischio usura - continuano i parlamentari in una nota - sono aumentate di pari passo con le difficoltà dettate dall'emergenza sanitaria. Senza dimenticare che il pericolo di infiltrazioni mafiose nell'economia sana del Paese è oggi più che mai attuale, così come sottolineato nell'ultima relazione prodotta dalla Direzione investigativa antimafia". Gli esponenti del M5s aggiungono: "Soprattutto in alcuni territori, la pandemia e le sue conseguenze economiche hanno preparato il terreno a una possibile espansione delle infiltrazioni mafiose nel sistema imprenditoriale. Non possiamo permettere che ciò accada, specie in vista dell'arrivo dei fondi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Le mafie non devono poter espandere i propri orizzonti, facendo delle difficoltà dei cittadini un affare per le proprie economie criminali".(Com)