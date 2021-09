Governo: Borghi (Pd), atteggiamento Lega dannoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enrico Borghi, della segreteria del Partito democratico, ricorda che "ieri al voto di fiducia il 40 per cento dei parlamentari leghisti non si è presentato. Oggi, per il voto finale di conversione del decreto sul green pass scolastico, più della metà dei deputati della Lega hanno marcato visita. E lo stesso Salvini non si è presentato in Aula al Senato per votare la fiducia su un provvedimento altamente emblematico, come quello relativo alla legge di riforma della giustizia". Il parlamentare aggiunge su Facebook: "A parole, a sentir lui, sono una colonna del governo Draghi. Nei fatti, se tutti facessero come loro, il governo Draghi semplicemente sarebbe già stato affossato. Questo costante doppiopesismo, questo tenere permanentemente un piede nella staffa dalla maggioranza e un altro in quella dell'opposizione è un atteggiamento politicamente insostenibile. Gli italiani sappiano che se il governo Draghi sta in piedi, è perché vi sono forze responsabili in Parlamento che fanno lealmente il proprio dovere. E il Pd è fra queste. E che se fosse per il Capitano, gli artigiani, i commercianti, i piccoli imprenditori, il mondo delle professioni che guardano giustamente a Draghi come un punto di riferimento, sarebbero già stati bellamente abbandonati per correre dietro a qualche No vax". L'esponente democratico conclude: "Questa è la Lega, è bene dirlo. Ed è bene che tutti aprano gli occhi sulla natura ambigua e sostanzialmente immatura di questo movimento, che non può essere di governo alla mattina, di lotta al pomeriggio e di corteo anti governo la sera".(Rin)