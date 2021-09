Libia-Italia: ambasciatore Ue partecipa a inaugurazione mostra archeologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore dell’Unione europea in Libia, Jose Sabadell, ha partecipato oggi all’inaugurazione della mostra “Libia-Italia: un’attività congiunta nel settore dell’archeologia” a Tripoli. “Sono molto felice di partecipare all'inaugurazione dell’eccellente mostra di archeologia al Castello Rosso, uno dei luoghi più belli di Tripoli. Mabruk per questa iniziativa”, ha scritto il diplomatico dell’Ue su Twitter. La mostra è frutto dello sforzo congiunto tra il Dipartimento di antichità e l’ambasciata d’Italia in Libia, come si legge sul profilo Twitter della rappresentanza diplomatica a Tripoli. L’evento è finanziato dal ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ed è stato progettato da Fondazione Meda, con la partecipazione di tutte le missioni archeologiche italiane in Libia. La mostra mira a fornire una panoramica profonda sulla cooperazione italo-libico in ambito archeologico, illustrando i lavori congiunti portati avanti negli ultimi 70 anni dagli archeologi dei due Paesi.(Lit)