Covid: ecco le misure del protocollo sulla riapertura degli impianti sciistici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fisi (Federazione italiana sport invernali), Anef (Associazione nazionale esercenti funiviari), Federfuni Italia (l’associazione italiana delle aziende ed enti proprietari e/o esercenti il trasporto a fune in concessione sul territorio nazionale), Amsi (Associazione maestri sci italiani) e Colnaz (Collegio nazionale maestri) hanno firmato a Milano presso la sede federale il protocollo per la riapertura delle aree sciistiche e per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici a favore degli sciatori non agonisti e amatoriali. E' quanto si legge sul sito Internet della Fisi. Un accordo fondamentale per consentire ad un settore strategico come quello della montagna di riprendere l’attività nel pieno rispetto delle regole. Le aziende funiviarie rivestono infatti un valore strategico per la tenuta degli equilibri socio-economici dei territori di montagna e del sistema turistico nel suo complesso, alimentando un importante indotto a vantaggio di molteplici operatori economici quali albergatori, commercianti, maestri e scuole di sci. Il protocollo - spiega la Fisi - individua i principi generali e le misure di prevenzione del contagio da Sars-Cov-2 per la ripresa delle attività all’interno di stazioni, aree e comprensori montani in vista della stagione 2021/22, con il fine di garantire sia la sicurezza dei lavoratori, sia quella degli utenti. (segue) (Rin)