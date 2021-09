Covid: ecco le misure del protocollo sulla riapertura degli impianti sciistici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Va segnalato che l’intensità e la scadenza temporale dell’affluenza dei turisti agli impianti non è controllabile dai gestori degli stessi - prosegue il protocollo -, in quanto essa dipende dalla capacità ricettiva delle località nelle quali operano per la clientela di lungo periodo (tipicamente settimanale), dalla vicinanza di grandi centri urbani per la clientela di giornata (turisti pendolari) e dalle connessioni con altre stazioni sciistiche - anche estere - nel caso di comprensori o consorzi. Ne consegue che la rete di impianti e piste da sci realizzata nelle stazioni montane, per le sue caratteristiche di interconnessione, varietà e libertà, non può essere rigidamente regolata né gestita con il sistema delle prenotazioni preventive, in quanto il turista sceglie le modalità di utilizzo del sistema di trasporto in base a valutazioni istantanee legate al suo stato fisico, all’orario, alle condizioni meteorologiche ed alla distribuzione degli altri turisti (si cerca di evitare le code). In merito alle possibili soluzioni idonee a garantire la riapertura al pubblico in condizioni di sicurezza e di tutela sia dei lavoratori sia dei turisti, l’obiettivo è quello di evitare l’eccessiva concentrazione degli utenti. I gestori e tutti gli operatori del turismo montano favoriranno il raggiungimento del risultato con l’adozione di regole e comportamenti virtuosi, ma anche con la collaborazione dell’utenza e nel rispetto da parte della stessa di tali regole (sicurezza attiva)". (segue) (Rin)