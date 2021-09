Covid: ecco le misure del protocollo sulla riapertura degli impianti sciistici (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella premessa si osserva che "il presente protocollo individua i principi generali e le misure di prevenzione del contagio da Sars-Cov-2 per la ripresa delle attività per gli sciatori non agonisti/ amatoriali, all’interno di stazioni, aree e comprensori montani nella stagione invernale 2021/2022 con il fine di garantire al contempo sia la sicurezza dei lavoratori sia degli utenti. Il documento sarà aggiornato sulla base di nuove evidenze epidemiologiche e nel rispetto delle normative nazionali e regionali emesse, finalizzate alla prevenzione e al contenimento del rischio pandemico da Covid-19. Si rimanda alla normativa vigente e ai relativi regolamenti e disposizioni attuative per la disciplina di ogni ulteriore aspetto legato al funzionamento e alla fruizione degli impianti di risalita all’interno di stazioni, aree e comprensori montani (sciovie, skilift, funivie, seggiovie, cabinovie, tapis roulant e nastri trasportatori per i brevi collegamenti). (segue) (Rin)