Covid: ecco le misure del protocollo sulla riapertura degli impianti sciistici (6)

- Ed ancora, "sarà obbligatorio l’utilizzo della mascherina chirurgica o superiore (ffpp2) negli spazi comuni e sugli impianti di risalita. Sarà, inoltre, necessario garantire sistematicamente nell’arco della giornata, la pulizia e sanificazione degli ambienti e delle aree di contatto, associata a disinfezione dopo la chiusura al pubblico, con particolare attenzione ai servizi igienici, alle superfici più frequentemente toccate e in generale a tutti gli ambienti accessibili al pubblico. Prevedere, inoltre, ove possibile, l’uso di vinili antimicrobici. Prevedere e garantire il ricambio d’aria negli ambienti chiusi. In relazione alle diverse tipologie di impianti, dovrà essere valutato il numero di persone che ne avranno accesso in funzione dei seguenti criteri, validi sia nella fase di salita che di discesa (la capienza massima dei veicoli va eventualmente arrotondata al valore intero per difetto e può essere ridotta in considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico). Seggiovie: portata massima al 100 per cento della capienza del veicolo con uso obbligatorio di mascherina (chirurgica o superiore). La portata è ridotta all’80 per cento se le seggiovie vengono utilizzate con la chiusura delle cupole paravento. Cabinovie: riduzione all’80 per cento della capienza massima del veicolo e uso obbligatorio di mascherina (chirurgica o superiore). Funivie: riduzione all’80 per cento della capienza massima del veicolo e uso obbligatorio di mascherina chirurgica o superiore). Nella fase di discesa a valle, in caso di emergenza (esempio, eventi atmosferici eccezionali) o al fine di evitare o limitare assembramenti di persone presso le stazioni di monte, è consentito per il tempo strettamente necessario l’utilizzo dei veicoli a pieno carico, sempre nel rispetto d’uso di mascherina a protezione delle vie respiratorie (chirurgica o superiore). I veicoli chiusi (funivie, cabinovie), durante la fase di trasporto dei passeggeri, devono essere aerati mantenendo i finestrini aperti". Il protocollo indica, infine, che "in tutti gli ambienti al chiuso e nella fase di imbarco (anche all’aperto) e durante le fasi di trasporto è vietato consumare alimenti, bevande e fumare. Una volta giunti alla stazione di monte, gli utenti abbandonano la stazione nel più breve tempo possibile". (Rin)