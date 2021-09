Imprese: Cda Cy4gate approva relazione su gestione al 30 giugno 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’utile di periodo - conclude la nota della società - è pari a 0,3 milioni di euro (1,4 milioni). Il patrimonio netto si attesta a 26,3 milioni di euro rispetto a 26,0 milioni al 31 dicembre 2020. La posizione finanziaria netta è positiva (cassa) per 4,8 milioni di euro circa, in riduzione rispetto al 31 dicembre 2020 (9,0 milioni), essenzialmente per gli importanti investimenti effettuati nel corso del primo semestre 2021 come previsto nel Piano di sviluppo della società. (Com)